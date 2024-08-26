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Kadıköy'de Otomobil Tavuk Yüklü Kamyonete Çarptı

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Kadıköy'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tavuk yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin yolcu koltuğunda sıkışan şahıs, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tavuk yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin yolcu koltuğunda sıkışan şahıs, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İstanbul'un Kadıköy İlçesi 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaytan Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, E.A. hakimiyetindeki 34 BIP 565 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında park halinde duran Ford marka 34 EHZ 036 plakalı tavuk yüklü kamyonete çarptı. Kazada araç sürücüsünün yanında bulunan M.Y.G. sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisindeki yolcuyu sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan M.Y.G., Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayı yapan E.A. isimli sürücüyü karakola götürürken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tavuk yüklü kamyonetin sahibi Özkan Çelik, "Biz mal vermeye gitmiştik içeriye, çıktığımızda bir ses geldi. Baktık bu şekilde manzara. Yaralı bir tane vardı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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