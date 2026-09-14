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Kadıköy’de okul çevrelerinde güvenlik uygulaması gerçekleştirildi

Kadıköy’de okul çevrelerinde güvenlik uygulaması gerçekleştirildi
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Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul genelinde okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırılırken, Kadıköy’de de polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul genelinde okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırılırken, Kadıköy'de de polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde araçlar kontrol edilirken, şüpheli görülen kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı.

Dronla da okul çevresinde anonslar gerçekleştirildi.

Kadıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi çevresinde yapılan uygulamaya İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik ve Trafik ekipleri katıldı. Ekipler okul çevresindeki araçları durdurarak kontrollerini gerçekleştirirken, kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.

Denetim sırasında havadan da kontrol sağlayan ekipler, dron aracılığıyla sürücülere ve öğrencilere yönelik anonslarda bulundu. Uygulamaların, öğrencilerin okullarda bulunduğu süre boyunca güvenliğin sağlanması amacıyla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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