Kadıköy'de metruk binada çıkan yangın korkuttu

Güncelleme:
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde çatı katında çıkan yangın, paniğe neden olurken, evsiz bir kişinin yangın esnasında camdan atlaması sonucu yaralandığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde üç katlı metruk bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bitişik nizamda bulunan binalara sıçrama tehlikesi bulunan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın esnasında binanın içinde evsiz bir kişinin olduğu ve panikleyerek camdan atladığı öğrenildi.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Kadıköy ilçesi Osmanğa Mahallesi Süleyman Paşa Sokak üzerinde bulunan üç katlı metruk binanın çatı katında meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin bitişik nizamda bulunan diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Polis ekipleri sokağa giriş ve çıkışları bir süreliğine kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, yangın esnasında metruk binanın içinde bulunan evsiz bir kişi panikleyerek camdan aşağı atladı. Yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Haberler.com
