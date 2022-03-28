İstanbul'un göbeğinde büyük rezillik! Kızlar kavga etti, erkekler ayırmaya çalıştı - Haberler

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İstanbul'un göbeğinde büyük rezillik! Kızlar kavga etti, erkekler ayırmaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kadıköy'de sokak ortasında iki kız grubu arasında kavga çıktı. Kızların saç saça baş başa kavgasını ise yanlarındaki erkek şahıslar ayırmaya çalıştı. İki grubun birbirlerine saldırdığı kavgayı gören bazı vatandaşlar ise kavgayı film izler gibi izledi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan iki kız grubu sokak ortasında sözlü tartışmada bulundu.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Kızlardan birini yanlarındaki erkek şahıslar tutarak sakinleştirmeye çalışırken, koşarak gelen bir kızın saldırmasıyla taraflar arasında kavga başladı. Gruptaki diğer kızların da dahil olmasıyla kavga büyüdü.

ERKEKLER AYIRMAYA ÇALIŞTI

Kızlar saçlarını çekip tekme atarak birbirlerine saldırdı. Kızların yanında bulunan erkek şahıslar ise saç saça baş başa kavgayı ayırmaya çalıştı. Tanık olan bazı vatandaşlar ise kavgayı film izler gibi izlediler.

Çevredekilerin de müdahalesiyle bir süre sonra kavga sonlandırıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kadıköy, kavga, Film, 3. Sayfa, Haberler

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