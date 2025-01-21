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Kadıköy'de Kaza: Genç Kızın Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 22 yaşındaki Gizem Demirci'ye çarparak ölümüne neden olan sürücü M.K. tutuklandı. İlk olarak adli kontrolle serbest bırakılan sürücü, yapılan itirazlar sonrası yeniden gözaltına alındı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 22 yaşındaki genç kıza çarparak ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü tutuklandı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 16 Ocak'ta saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki çocuk doktoru M.K. (50), sabah işe gitmek için evden çıkan Gizem Demirci'ye (22) yolun karşısına geçtiği sırada çarptı. Ağır yaralanan genç kız, yoğun bakımda iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Tutuklandı

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararın tepki toplamasının ardından yeniden gözaltına alınan sürücü M.K., ikinci kez çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kadıköy'de Kaza: Genç Kızın Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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