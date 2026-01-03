Haberler

Kadıköy'de maaşlarını alamadıklarını iddia eden inşaat işçileri vinç kulesine çıktı

Kadıköy'de maaşlarını alamadıklarını iddia eden inşaat işçileri vinç kulesine çıktı
Güncelleme:
Kadıköy'de bir inşaat şantiyesinde maaşlarını 2 aydır alamayan işçiler, vinç kulesine çıkarak eylem yaptı. Eylem, uzun süren ikna çalışmaları sonucu sona erdi.

Kadıköy'de bir inşaat şantiyesinde çalışan işçiler, 2 aydır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla vinç kulesine çıkarak eylem yaptı. Uzun süren ikna çalışmalarının ardından işçiler vinçten indirildi.

Olay, saat 13.45 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sıtma Pınar Sokak üzerinde bulunan Torin İnşaat'a ait şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, şantiyede çalışan yaklaşık 30 işçi, 2 aydır maaşlarının ödenmediğini belirtti. İşçilerden 4'ü, şantiye içerisinde bulunan kule vincin tepesine çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vinç kulesine çıkan işçiler, maaşları ödenmeden aşağı inmeyeceklerini söyledi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, işçilerle uzun süre görüşme yaparak ikna etmeye çalıştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda firma yetkililerine ulaşıldığı, işçilerle anlaşma sağlanmasının ardından eylemin sona erdiği öğrenildi. Vinç kulesine çıkan işçiler, ekiplerin gözetiminde güvenli şekilde aşağı indirildi.

Öte yandan, firma sahibinin İran asıllı olduğu ve uzun süredir kendisine ulaşılamadığı iddia edildi. - İSTANBUL

