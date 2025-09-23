Haberler

Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı
Haber Videosu

Kadıköy Acıbadem'de bir metrobüs durakta bekleyen bir metrobüse arkadan çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul'da Kadıköy'de 2 metrobüsün karıştığı kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.

Acıbadem metrobüs durağında gerçekleşen kazada durakta bekleyen metrobüse arkasındaki metrobüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcular kısa süreli panik yaşarken kazayı yapan metrobüsün ön kapısı ve camı kırıldı.

Yaralanma bilgisi bulunmayan kazaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Başı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen kadın hayatını kaybetti

Başı ağrıdığı için ağrı kesici ilaç içen kadın hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıllık aşk mutlu sona ulaştı! İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan dünyaevine girdi

3 yıllık aşk evlilikle taçlandı! Ünlü çift dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.