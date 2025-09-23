Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı
Kadıköy Acıbadem'de bir metrobüs durakta bekleyen bir metrobüse arkadan çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İstanbul'da Kadıköy'de 2 metrobüsün karıştığı kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.
Acıbadem metrobüs durağında gerçekleşen kazada durakta bekleyen metrobüse arkasındaki metrobüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcular kısa süreli panik yaşarken kazayı yapan metrobüsün ön kapısı ve camı kırıldı.
Yaralanma bilgisi bulunmayan kazaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa