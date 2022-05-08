Kadıköy'de İETT şoförü ile yolcu arasında çıkan tartışma kavga dönüştü - Haberler

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Kadıköy'de İETT şoförü ile yolcu arasında çıkan tartışma kavga dönüştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kadıköy'de İETT şoförü ile yolcu arasında çıkan tartışma kavga dönüştü

Kadıköy'de bir vatandaş, durakta beklemediği gerekçesiyle kendisini otobüse almayan İETT şoförüyle tartışma yaşadı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Olay, geçtiğimiz aylarda Kadıköy Kuşdili Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, durakta beklemediği gerekçesiyle otobüse alınmayan vatandaş, İETT şoförüne saldırdı. İkili arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

KAVGAYA POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Tarafların tekme ve yumruklu kavgasını çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de İETT şoförü ile yolcu arasında çıkar tartışma kavga dönüştü

ARACI YUMRUKLADI, ŞOFÖRE SALDIRDI

Görüntülerde, otobüse alınmadığı iddia edilen şahsın İETT aracını yumrukladıktan sonra otobüs şoförüyle tartışmaya başladığı ve şoförün ayakkabısını çıkardığı görülüyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kadıköy, İETT, 3. Sayfa, Haberler

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