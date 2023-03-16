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Kadıköy'de helikopter destekli 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

3. Sayfa Haberleri

Kadıköy'de helikopter destekli 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada narkotik köpeği de araçları didik didik aradı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde helikopter destekli "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulamada Trafik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Özel Harekat polisleri yer aldı. Kadıköy'de Kuşdili Caddesi'nde yapılan uygulamada şüphelenilen araçlar durdurularak sürücülerin kimlik kontrolleri yapıldı. Narkotik köpeği de şüpheli bulunan araçları didik didik aradı. Huzur uygulamasına, Polis Havacılık Dairesi Başkanlığına bağlı polis helikopteri havadan destek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Kadıköy Türkiye 3. Sayfa Haberler

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