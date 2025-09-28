Kadıköy'de Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı

Kadıköy'de hafif ticari araç, kontrolsüz şekilde sağa dönüş yaparken bir motosiklete çarptı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında Kadıköy Suadiye Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi. 41 D 0257 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın sürücüsü, aniden kontrolsüz şekilde sağa dönüş yaptı. Bu sırada yanında ilerleyen 34 GEC 261 plakalı motosiklete çarpan araç, kısa süreli paniğe neden oldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı saniye saniye araç kamerasına yansıdı. - İSTANBUL