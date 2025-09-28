Haberler

Kadıköy'de Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı

Kadıköy'de Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı
Güncelleme:
Kadıköy Suadiye Mahallesi'nde hafif ticari aracın kontrolsüz sağa dönüşü sonucu bir motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan veya ölen olmadı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında Kadıköy Suadiye Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi. 41 D 0257 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın sürücüsü, aniden kontrolsüz şekilde sağa dönüş yaptı. Bu sırada yanında ilerleyen 34 GEC 261 plakalı motosiklete çarpan araç, kısa süreli paniğe neden oldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı saniye saniye araç kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
