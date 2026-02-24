Haberler

Caddebostan'da trafik magandalarına 259 bin lira ceza

Caddebostan'da trafik magandalarına 259 bin lira ceza
Kadıköy'de emniyet ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 147 kişiye gürültü cezası kesildi, 51 araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı ve uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kadıköy'de emniyet ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor. İlçe genelinde özellikle Bağdat Caddesi ve Çetin Emeç Bulvarı üzerinde kamu düzeninin sağlanması, çevreye rahatsızlık verenlerin önlenmesi ve trafik güvenliğinin temini amacıyla geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi.

Bağdat Caddesi tedbirleri kapsamında 7 sabit uygulama noktası oluşturulurken, ekipler ayrıca ring halinde denetim yaptı. Yapılan kontrollerde çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü yaptığı tespit edilen 147 kişi hakkında idari işlem uygulanarak toplam 259 bin 308 lira para cezası kesildi.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise çeşitli kural ihlallerinde bulunduğu belirlenen 51 araç sürücüsüne toplam 129 bin 371 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Öte yandan denetimler sırasında 3 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanımı kapsamında adli işlem başlatıldı. Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından arandığı belirlenen 4 şüpheli yakalanarak ilgili polis merkezi amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
