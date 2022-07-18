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Kadıköy'de dut ağacı kökünden koparak devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kadıköy'de dut ağacı kökünden koparak devrildi Kadıköy'de asırlık dut ağacı yola devrildi Kadıköy'de asırlık dut ağacı kökünden koparak yola devrildi.

Kadıköy'de dut ağacı kökünden koparak devrildi

Kadıköy'de asırlık dut ağacı yola devrildi

İSTANBUL - Kadıköy'de asırlık dut ağacı kökünden koparak yola devrildi. Olayın sabah saatlerinde yaşanması faciayı önledi. Elektrik hatlarını koparan dut ağacı cadde ve sokağı kapattı.

Olay 04.45 sıralarında Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Bayraktar Cami Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tehlike arz ettiğini yetkililere bildirdikleri ağaç yola devrildi. Devrilen ağaç Bayraktar Cami Sokak ve Kasrı Ali Caddesini trafiğe kapatırken elektrik tellerini koparttı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin kopan tellerdeki elektriği kesmesinin ardından itfaiye erleri motorlu testere ile ağacı parçalara ayırarak yoldan kaldırdı. Bir mahalle sakini "Biz aslında 10-15 gün öncesinden şikayet etmiştik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Park ve Bahçeler Müdürlüğüne şikayet etmiştik. Ama hiç kimse ilgilenmedi. Gelen olmadı. En sonunda ağaç yıkıldı öyle geldiler. Arabanın üzerine de geldi. Ama araca bir şey olmadı. Gecenin 04: 30'uydu. Bilgisayar başında kulaklığım takılıyken bile çıtır çıtır sesleri duydum. En sonunda düştü ağaç. Herkes ona uyandı." dedi. Devrilen ağacın parçalara ayrılıp kaldırılmasının ardından sokak ve caddede trafik normal seyrine döndü.

İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam - 3. Sayfa

Fikirtepe İtfaiye Kadıköy Cami 3. Sayfa Haberler

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