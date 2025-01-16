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Kadıköy'de Dron Destekli Trafik Denetimi: 8 Sürücüye Ceza

Kadıköy'de Dron Destekli Trafik Denetimi: 8 Sürücüye Ceza
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Kadıköy D-100 kara yolunda yapılan dron destekli denetimlerde kural ihlali yaparak Avrasya Tüneli'ne giren 8 sürücüye toplam 7 bin 944 lira ceza uygulandı.

Kadıköy'de dron destekli denetimlerde 8 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Kadıköy D-100 kara yolu Avrasya Tünel girişinde dron destekli denetim yapıldı. Denetimlerde Avrasya Tüneli'ne kural ihlali yaparak giren sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ceza alan bir sürücü, "Acelem vardı, eve gitmem lazım. İlk defa geçecektim, bilmeden yaptım" dedi. Uygulamada 8 sürücüye toplamda 7 bin 944 lira cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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