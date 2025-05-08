Kurultay soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

CHP'nin uykularını kaçıran soruşturmada Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Komşuların savaşı büyüyor! Bir ülkenin asker kaybı şimdiden çok fazla
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Adım adım planlamışlar! Minguzzi cinayetinin en net görüntüsü

Adım adım planlamışlar! Minguzzi cinayetinin en net görüntüsü

Kadıköy'de Bıçaklanarak Öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi Davasında İkinci Duruşma

Kadıköy'de Bıçaklanarak Öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi Davasında İkinci Duruşma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Aile, 'Bu davanın peşini bırakmıyoruz' diyerek adalet talebini yineledi.

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrasında

bir açıklama yapan anne Yasemin Akıncılar, "Ahmet için, Ahmetler için mücadele ettik. Bu davanın peşini bırakmıyoruz" dedi.

Kadıköy'de bit pazarında 24 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Çok sayıda vatandaş destek için Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Adliye bahçesinde toplanan kalabalık, "Mattia Ahmet için adalet" sloganı attı. Duruşma, sanıklar 18 yaşın altında oldukları için kapalı görüldü. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 20 Haziran tarihine erteledi.

Duruşma sonrasında Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar ve babası Andrea Minguzzi ile aile avukatı Rezan Epözdemir basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Bu davanın peşini bırakmıyoruz"

Anne Yasemin Akıncılar, "Ahmet için, Ahmetler için mücadele ettik. Bu davanın peşini bırakmıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. 20 Haziran'da tekrar buluşacağız. Çok büyük ve fazla dualar alıyoruz. Ahmet'in bahçesine gelen çok kişi var. Sadece şehir dışından değil, yurt dışından da gelenler var" dedi.

"Herkes için savaşacağız"

Baba Andrea Minguzzi, "Bu katilleri durdurmak lazım. Biz peşindeyiz. Ahmet maalesef geri gelmeyecek ama sizin çocuklarınız için, yetişkinler için, herkes için savaşacağız" diye konuştu.

"Cinayeti tasarlamışlar"

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Parktaki kavga sonrasında taraflar pazar yerine iniyorlar. Sanık saat 08.11'de bıçağı alıyor, 08.14'te ilk karşılaşmayla küfürler ediyor. 08.17'de yumruklu saldırı, 08.20'de de cinayeti gerçekleştiriyor. Sanıklara 'Niçin pazara gelir gelmez, daha Ahmet'i görmeden bıçağı alıyorsun?' diye sorduğumuzda, 'Tartışacağımızı ve kavga edeceğimizi öngördüğümüz için aldık' dediler. Halbuki öncesinde bir kavga yaşanmış. Bu cinayetin tasarlandığını ortaya koyuyor" dedi.

Epözdemir, duruşmada kapsamlı bir savunma yaptıklarını belirterek, "Sanıklara sorular sorduk. Soruşturmanın genişletilmesine yönelik taleplerimiz oldu. Bir kısmı kabul edildi. Önümüzdeki celse tanıklar dinlenecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar Aksu cinayetinde eski eş ve suç ortakları tutuklandı

Bahar Aksu'nun katili ve suç ortakları için karar verildi
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç iddialarına sert yanıt

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç iddialarına sert yanıt
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerine çıkanı vurup tek tek indirdiler
Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü

Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.