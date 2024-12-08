Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Münbiç operasyonu başladı! Çok sayıda teröristi esir aldılar

 İstanbul'da konsolosluk binasına giren muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

Muhalifler İstanbul'daki konsolosluk binasına girdi
61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

61 yıllık rejimi çökerten muhaliflerin ilk hamlesi bu oldu

Kadıköy sahilinde bir kişinin cansız bedeni bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy Bostancı sahilinde 39 yaşındaki Evren M.'nin cansız bedeni denizden çıkarıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı ve cenaze hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy Bostancı iskelesinde sabah saatlerinde deniz üzerinde cansız beden gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan cansız bedenin 39 yaşında Evren M. isimli erkek vatandaşa ait olduğu tespit edildi.

Kadıköy sahilinde bir kişinin cansız bedeni bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN BELİRLENECEK

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni ise otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.

Kadıköy sahilinde bir kişinin cansız bedeni bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj
img

Bir kadının yaşayabileceği en büyük yıkımı yaşadı
img

Özel, kameralar önünde kulağına fısıldayan vekili azarladı
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim Cicek:

Kadıköye çok dikkat edin polis bile olaylara karışmıyor kim kime ne yaparsa ortalık karışık çocuklarınıza dikkat edin. Kadıköy güvenli bı yer degil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri Sivasspor Galatasaray muhtemel 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü? BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı? Beşar Esad kaçtı mı? Esad nereye kaçtı? Esad Rejimi nedir? Suriye'de neler oluyor? Suriye'de son durum nedir? Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 8 ARALIK Roblox erişim engelinde son durum! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.