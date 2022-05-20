KADES'de hedef daha fazla kadına ulaşmak - Haberler

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KADES'de hedef daha fazla kadına ulaşmak

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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KADES'de hedef daha fazla kadına ulaşmak

Acil durumlarda ilk akla gelecek acil müdahale uygulaması Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda Malatya'da daha fazla kadına ulaşmak için çaba gösteriliyor.

Acil durumlarda ilk akla gelecek acil müdahale uygulaması Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda Malatya'da daha fazla kadına ulaşmak için çaba gösteriliyor.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlilerince, Yeşilyurt İlçesinde faaliyet gösteren özel bir tekstil fabrikasında 134 kadın çalışana KADES uygulaması tanıtıldı. Görevliler tarafından ayrıca KADES programı kadınların telefonlarına indirimi sağlandı. 6284 sayılı kanun hakkında bilgilendirme yapan jandarma kadın görevlileri, konu ile ilgili broşür de dağıttı.

Jandarma tarafından KADES'de hedefin daha fazla kadına ulaşmak olduğu kaydedildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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