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KADEM, Sıla Bebeğin Yaşam Hakkı İçin Adalet Talep Etti

KADEM, Sıla Bebeğin Yaşam Hakkı İçin Adalet Talep Etti
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Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Tekirdağ Adliyesi önünde Sıla bebeğin ölümüne neden olan olaylar hakkında adalet talebinde bulundu. KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül, yaşam hakkının ihlaline neden olanların cezalandırılmasını istedi.

KADEM'den Sıla bebek açıklaması

Sıla bebeğin yaşam hakkı için adalet talebi

TEKİRDAĞ - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Tekirdağ Adliyesi önünde duruşma öncesi Sıla bebeğin ölümüne neden olan olaylarla ilgili adalet talebiyle bir basın açıklaması yaptı.

KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül, Tekirdağ adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Sıla bebeğin yaşam hakkını, ağır ihmaller ve kasıtlarla elinden alanların cezalandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu vahim olayda adaletin bir an önce tecelli etmesi için buradayız." dedi.

Sıla bebeğin adım adım ölüme sürüklendiği dehşet verici olay karşısında sessiz kalmanın mümkün olmadığını belirten Görgül, "Davaya müdahil olma talebinde bulunacak ve süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Sanıkların, hak ettikleri en ağır cezalara çarptırılmasını talep ediyor ve yargılamanın hızlı ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Yaşam hakkını savunmak, adalet ve vicdan adına hepimizin sorumluluğudur. Bu mücadelede toplumun her kesimini dayanışmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Görgül, kamuoyunun dikkatini bu önemli davaya çekmek için destek çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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