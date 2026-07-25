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Kaçkar Dağları’na tırmanışta yaralanan dağcı kurtarıldı

Kaçkar Dağları’na tırmanışta yaralanan dağcı kurtarıldı
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Kaçkar Dağları’na tırmanış sırasında yaralanan dağcı kurtarılarak helikopterle tedavisi için Erzurum’a götürüldü.

Kaçkar Dağları'na tırmanış sırasında yaralanan dağcı kurtarılarak helikopterle tedavisi için Erzurum'a götürüldü.

Çamlıhemşin ilçesi Verçenik Yaylası'nda kamp yapan 8 kişilik dağcı grubundan biri Kaçkar Dağları'na tırmanış sırasında karlı alanda kayarak yaralanması üzerine AFAD koordinasyonunda UMKE, JAK ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sabah erken saatlerden itibaren başlayan zorlu arazi şartlarındaki kurtarma çalışması sonucu yaralı dağcıya ulaşan ekipler, 4 saat süre ile taşıyarak güvenli şekilde helikopterin alabileceği noktaya dağdan indirdi. Tunceli'den bölgeye ulaşan askeri helikopterle yaralı dağcı Rize'de hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle Erzurum'a götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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