Haberler

Kaçışı 446 bin liraya patladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 1.78 promil alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 446 bin lira idari para cezası uygulandı.

Gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1007. Cadde'de devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 78 SV 781 plakalı otomobilin sürücüsü İ.C.U.'ya "dur" ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı.

Kısa süren takibin ardından araç, Bahçelievler Mahallesi 1. Cadde'de önü kesilerek durduruldu. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü İ.C.U. ile yanında bulunan A.C.G., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltı sırasında polise mukavemet gösteren şüpheliler, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

Yapılan kontrollerde sürücü İ.C.U.'nun ehliyetsiz olduğu ve 1.78 promil alkollü bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, işlemleri için Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Sürücüye, "dur" ihtarına uymamak, sürücü belgesiz araç kullanmak, diğer araçların emniyetle geçişini beklememek, tehlikeli şerit değiştirmek ve trafik işaret ve levhalarına uymamak suçlarından toplam 446 bin lira idari para cezası kesildi.

Söz konusu otomobil, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
