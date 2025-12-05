Haberler

Polisten kaçarken yaşlı kadını ezdiler: Olay anı kamerada

Polisten kaçarken yaşlı kadını ezdiler: Olay anı kamerada
Güncelleme:
Küçükçekmece'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 şahsın bulunduğu araç, bekçilere çarpıp yolun karşısına geçen yaşlı kadını ezdi. Yaşlı kadın ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Şahısların kadını ezerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 3 şahıs, İstanbul Küçükçekmece'de 60 yaşındaki bir kadını araçla ezdi.
  • Araç altında sürüklenen kadın ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Şüpheliler olay yerinden kaçtı ve polis yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Küçükçekmece'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 3 şahıs, bekçilere çarptıktan sonra yolun karşısına geçen 60 yaşındaki bir kadını ezdi. Kadın ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

DURMAYIP KAÇTILAR

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir tatlıcıya hafif ticari araç ile malzeme getiren şüpheli, bölgedeki KGYS kamerasının yüz tanıma sistemine yakalandı. O sırada caddede uygulama yapan polis ekiplerine durum bildirildi. Ekipler, şüpheliyi durdurarak kimlik istedi. Şüpheli şahıs kimliğinin araçta olduğunu söyledikten sonra, yanındaki 2 kişi ile araca binip kaçtı.

YAŞLI KADINI ARAÇLA EZDİLER

Polis ekipleri aracı durdurmaya çalışırken şahıslar, araçla Osmanbey Sokak'a girdi. Araç, o sırada yolun karşısına geçen S.T. (60) isimli kadını ezdi. Yaşlı kadın araç altında sürüklenerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan S.T.'yi hastaneye kaldırdı. Tedavisi devam eden ağır yaralı yaşlı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası araçtaki şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, aracı olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta terk edilmiş şekilde buldu. Polislerin kaçan şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERADA

Öte yandan, şüphelilerin araçla kaçarak bekçilere çarptığı ve ardından kadını ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamerada, kadının aracın altında sürüklenmesine aldırış etmeden kaçtığı anlar görüldü.

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Artan cinayet ve intiharların tek sebebi Tayyp

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEkSeS:

Her suçun çözümü = kısas ! ne eksik ne fazla.. tam adalet !

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıZeki Anti:

polis dur ihtarı yapıyor da yakalamasını bilmiyor..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
