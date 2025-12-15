Haberler

Her yolu denedi ama polisten kaçamadı

Her yolu denedi ama polisten kaçamadı
Güncelleme:
Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan U.D. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden şahsa 26 bin 557 TL ceza yazıldı ve ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak, önce araçla daha sonra da yaya olarak kaçan şahıs, polis ekipler tarafından yakalandı. Polis ekiplerini uğraştırarak alkolmetreyi üflemeyi reddeden şahsa, 26 bin 557 TL idari para cezası yazılırken, ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı meydana gelen olayda, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler U.D. yönetimindeki 38 BT 098 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan U.D. kaçarken, kovalamaca sonucu bulvar üzerinde durduruldu. U.D. bu kez de otomobilden inerek, yaya olarak kaçmaya çalışırken, ekipler tarafından kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Olay yerine getirilen U.D. alkolmetreyi üflemeye direnerek, üfleme yapmadı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden U.D.'ye 26 bin 557 TL idari para cezası yazılırken, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

U.D. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Yorumlar (1)

