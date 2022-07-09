Kaçan kurbanlıklar hem sahiplerine, hem vatandaşlara zor anlar yaşattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaçan kurbanlıklar hem sahiplerine, hem vatandaşlara zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Kaçan kurbanlıklar hem sahiplerine, hem vatandaşlara zor anlar yaşattı Kocaeli'de kaçan kurbanlık hayvanlar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

- Kaçan kurbanlıklar hem sahiplerine, hem vatandaşlara zor anlar yaşattı

KOCAELİ - Kocaeli'de kaçan kurbanlık hayvanlar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kurbanlıkların üstlerine koştuklarını gören vatandaşlardan kimisi arabasına sığındı kimisi de kaçtı.

Kocaeli'de kurban kesimleri başlarken kimi kurbanlıklar mezbahadan, kimisi de sahibinin elinden kaçtı. Gölcük ve İzmit ilçesinde kaçan 2 tosun, hem sahiplerine hem de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar üstlerine koşan tosundan korunmak için arabasına sığındı.

Vatandaşların uzun uğraşları neticesinde kaçan kurbanlıklar yakalanarak mezbahaya götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title