Kaçak yollarla girmek istediler suç üstü yakalandılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaçak yollarla girmek istediler suç üstü yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kaçak yollarla girmek istediler suç üstü yakalandılar

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen yol kontrol ve arama noktasında durdurulan minibüste yapılan kontrolde, ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan 8 Bangladeş uyruklu şahıs ve 1 organizatör yakalandı.

HAZRO, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen yol kontrol ve arama noktasında durdurulan minibüste yapılan kontrolde, ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan 8 Bangladeş uyruklu şahıs ve 1 organizatör yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Ülkeye yasadışı yollarla giriş yaparak haklarında adli ve idari yönden işlem yapılan 8 düzensiz göçmen, Malatya Geri Gönderme Merkezine sevk edilerek sınır dışı edilmişlerdir. Organizatör A.D. hakkında 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince idari para cezası uygulanmış, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır, Jandarma, Hisarcık, Hazro, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title