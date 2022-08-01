Kaçak yapılaşma ile mücadele için çalışmalar sürüyor

Manisa Valiliği tarafından yürütülen kaçak, ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmayla mücadelede Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile birlikte yürütülen hazır beton firmalarının denetlenmesi ve izinsiz beton dökümünün engellenmesi çalışmalarına devam ediliyor.

Manisa il genelinde kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Manisa Valiliği tarafından yürütülen kaçak, ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmayla mücadelede Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile birlikte yürütülen hazır beton firmalarının denetlenmesi ve izinsiz beton dökümünün engellenmesi mücadelelerine devam ediliyor.

Konu hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yapılan düzenlemeler ile birlikte Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde yetki belgesine sahip beton firmalarından hazır beton satın almak isteyen kişi, tüzel kişi veya kurumların ilgili ilçe belediyesinden beton taşıma ve güzergah izin belgesi alması gerekiyor" dedi.

Beton satın almak isteyen vatandaşların ilgili ilçe belediyelerine başvurarak taleplerini sisteme kayıt ettirdikten ve belgelerini düzenlettiklerini belirten Daire Başkanı Hüseyin Üstün, "Vatandaşların sonrasında Ulaşım Dairesi Başkanlığımıza gelerek taleplerinin uygun görülmesi durumunda belgelerini onaylatıyorlar ve bu şekilde beton satın alma izinleri düzenlenmiş oluyor. Çalışma ile ilgili hem faaliyet gösteren firmalardan hem de vatandaşlardan olumlu dönüşler alıyoruz" diye konuştu.

"Denetimler ve yaptırımlar kararlılıkla sürdürülüyor"

Söz konusu beton taşıma ve güzergah izin belgesi ile kaçak yapılara beton verilmesinin önüne geçildiğini belirten Hüseyin Üstün, "Beton mikserlerinde bulunan araç takip sistemi ve kameralar ile hem kaçak yapılaşma ile mücadele hem de trafikte can ve mal güvenliği sağlanıyor. Denetimler ve yaptırımlar da kararlıkla sürdürülüyor" ifadelerini kullandı. Çalışmaların il genelini kapsayacak şekilde genişletileceğini kaydeden Hüseyin Üstün, aynı uygulama ve denetimlerin ağustos ayının ilk haftasından itibaren tüm ilçelerde başlandığını ve bu konuda da çalışmaların devam ettiğini söyledi. - MANİSA