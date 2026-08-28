Antalya'da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

Antalya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 87,5 kilogram kıyılmış açık tütün, 15 bin 200 adet içi doldurulmuş makaron ile 1 adet sanayi tipi elektronik makaron sarma makinası ele geçirildi. 2 şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı