Haberler

Eskişehir'de Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekipleri, define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Operasyonda jeneratör, karot makinası, karot ucu, kablo ve dalgıç pompa gibi malzemeler ele geçirilirken, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 5 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanırken birçok materyal ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Odunpazarı ilçesinde şüpheli şahısların define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapacağı bilgisi alındı. Ekiplerce Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında 5 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1 adet jeneratör, 1 adet karot makinası, 25 adet karot ucu, 20 metre kablo ve 1 adet dalgıç pompa ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın
Ortalığı karıştıran Torreira paylaşımı! İşin aslı çok başka çıktı

Ortalığı karıştıran kare!

Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu

Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
Pelin Akil gördüklerine inanamadı: Aklımı kaybedeceğim şu an

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: Aklımı kaybedeceğim şu an
Geçirdiği yüz nakli hayatını karartmıştı! Didem Ceran’ın arınma ritüeli

Yüz nakli hayatını karartmıştı! Didem Ceran’dan arınma ritüeli
Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes aynı soruyu sordu

Bu ne hal Salah? Herkes aynı soruyu soruyor
Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek'e olay yaratacak tepki: Ayranınız yok transfer etmeye...

Yaptığı paylaşım yenilir yutulur cinsten değil