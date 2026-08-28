Eskişehir'de Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 5 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanırken birçok materyal ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Odunpazarı ilçesinde şüpheli şahısların define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapacağı bilgisi alındı. Ekiplerce Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında 5 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1 adet jeneratör, 1 adet karot makinası, 25 adet karot ucu, 20 metre kablo ve 1 adet dalgıç pompa ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı