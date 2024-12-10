Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Kaçak kazı yapılan alandaki birer adet jeneratör, delici ve taşıma çantası, inşaat eldiveni, çekiç, keser, balyoz, kürek sapı, gaz maskesi ve filtre, yağmurluk, kova, 2 bakır define arama çubuğu, 4 delici ucu ve muhafaza kabı, 2 manivela, 5 metre uzunluğunda bez halat ve 25 metre uzunluğunda elektrik kablosuna el konuldu.

Gözaltına alınan 5 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK