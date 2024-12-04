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Kaçak kazı operasyonu: İki gözaltı

Kaçak kazı operasyonu: İki gözaltı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen iki kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun detayları henüz açıklanmazken, şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı belirlenen alana operasyon düzenledi.

İKİ GÖZALTI

Operasyonda, N.K. ve M.Y. izinsiz kazı yaparken yakalandı. Zanlıların beraberinde dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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