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Kaçak elektrik kullanırken yakalandı, tüfekle kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaçak elektrik kullanırken yakalandı, tüfekle kendini vurdu

Malatya'da sulama kooperatifi başkanı kaçak elektrik kullanırken yakalandı.

Malatya'da sulama kooperatifi başkanı kaçak elektrik kullanırken yakalandı. 2,5 milyon lira ceza kesilen şahıs tüfekle kendini vurdu.

Olay, Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sulama kooperatifinin başkanı olan H.Ş. kooperatif üyesi çiftçilerin sulamada kullandığı elektriğin bir kısmını kurduğu düzenekle kaçak olarak sağladı. Durumun anlaşılması üzerine aboneliği özel firmaya ait olan kooperatifin elektriği kesilirken, firmaya ise 2,5 milyon TL ceza kesildi.

Elektrik paralarını kooperatif başkanına elden verdiklerini belirterek kesilen elektrik nedeniyle kayısı bahçelerinde sulama yapamadıklarını ileri süren onlarca çiftçi duruma tepki gösterirken, kooperatif başkanı ise tüfekle karnından kendini vurdu. H.Ş. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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