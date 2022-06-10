Kaçak alkole geçit yok - Haberler

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Kaçak alkole geçit yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaçak alkole geçit yok

Malatya'da 38 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Malatya'da 38 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce asayiş ve güvenliğin temini yönünde il merkezinde yapılan çalışmalarda 5 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda fişek ve kesici alet, 24 gram narkotik madde, 170 adet uyuşturucu hap ve 38 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Bu arada, kentte 29 Mayıs 2022 günü meydana gelen Oto Hırsızlığı konusu ile ilgili olayın faili olduğu tespit edilen 4 şahıs asayiş ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şahısta tutuklandı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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