Haberler

Kaçak 14 bin makaron ve 23 kilo tütün piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Kaçak 14 bin makaron ve 23 kilo tütün piyasaya sürülmeden ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’un İlkadım ilçesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen 14 bin adet doldurulmuş makaron sigara ile 23 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen 14 bin adet doldurulmuş makaron sigara ile 23 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yasa dışı doldurulmuş makaron sigara üretimi yapıldığı belirlenen bir apartman dairesine operasyon düzenledi. Ekipler tarafından adreste yapılan aramada 14 bin adet doldurulmuş makaron sigara, 23 kilo kıyılmış tütün ve 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Kaçak ürünleri piyasaya sürmeye hazırlandığı değerlendirilen 1 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi sonuçlandı! İşte kazanan isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi

İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Trafikte tartıştığı sürücüye sopayla saldırmaya kalkışan kişiye 380 bin TL ceza kesildi

Tartıştığı kişiye böyle saldırdı! Cezası çok ağır oldu
Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu

270 kişiye mezar olmuştu! Yeni rapor yıkımın nedenini ortaya koydu
İstanbul'daki 122 milyonluk vurgunda akılalmaz detay! Sevgilisine 5 milyonluk estetik yaptırmış

Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Elif’in öldüğü kazada yeniden gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Önce ev hapsi verildi, itiraz üzerine tutuklandı
Macaristan’dan 10 Rus diplomata 'ülkeyi terk edin' talimatı

Macaristan-Rusya hattında gerilim! 10 diplomat için karar çıktı
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı