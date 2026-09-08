Kaçak 14 bin makaron ve 23 kilo tütün piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen 14 bin adet doldurulmuş makaron sigara ile 23 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yasa dışı doldurulmuş makaron sigara üretimi yapıldığı belirlenen bir apartman dairesine operasyon düzenledi. Ekipler tarafından adreste yapılan aramada 14 bin adet doldurulmuş makaron sigara, 23 kilo kıyılmış tütün ve 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Kaçak ürünleri piyasaya sürmeye hazırlandığı değerlendirilen 1 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı