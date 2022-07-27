Kablo yakan firari şahıs suçüstü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kablo yakan firari şahıs suçüstü yakalandı

Kablo yakan firari şahıs suçüstü yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmalarda kablo yakarken yakalanan bir kişi yakalandı.

 - Güncelleme:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmalarda kablo yakarken yakalanan bir kişi yakalandı. Kablo yakarken yakalanan şahsın, firar olarak arandığı anlaşılırken şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hasdal Sokak üzerinde bir kişinin kablo yaktığı ihbarını alan Melikgazi Devriye Ekipler Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, C.A.Y.'yi (24) kablo yakarken suçüstü yakaladı. C.A.Y.'nin yanında bulunan çantada ise 20 metre uzunluğunda çelik halat ile 15 kilo ağırlığında yakılmış bakır kablo ele geçirildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde C.A.Y.'nin firar olarak arandığı tespit edilmesi üzerine şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title