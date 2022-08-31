Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kabil'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

- Kabil'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

- Kabil'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı

KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümü kutlamaları sırasında başkent Kabil'deki Kotal-e Khairkhana bölgesinde patlama yaşandı. Kabil Polis Sözcüsü Halid Zadran tarafından yapılan açıklamada, araç içine yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Patlamayı henüz üstlenen olmadı. Görgü tanıkları, patlamanın Taliban'a ait araçların geçişi esnasında meydana geldiğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sultan Faizy - 3. Sayfa

Afganistan Tragger Kabil 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title