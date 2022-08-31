Kabil'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri - Kabil'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. - Kabil'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümü kutlamaları sırasında başkent Kabil'deki Kotal-e Khairkhana bölgesinde patlama yaşandı. Kabil Polis Sözcüsü Halid Zadran tarafından yapılan açıklamada, araç içine yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Patlamayı henüz üstlenen olmadı. Görgü tanıkları, patlamanın Taliban'a ait araçların geçişi esnasında meydana geldiğini aktardı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sultan Faizy Afganistan Tragger Kabil 3. Sayfa Güncel Haberler

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