Afganistan'da otelde patlama: Çok sayıda kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yoğun şekilde korunan Şehr-i Nev bölgesindeki otelde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin öldü ve yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi. Şehrin yoğun şekilde korunan Şehr-i Nev bölgesinde bulunan bir otelde meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Mateen Qani yaptığı açıklamada, "Ön raporlara göre, çok sayıda insan hayatını kaybetti ve yaralandı" dedi.

Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran, saldırının büyük ofis binaları, alışveriş merkezleri ve elçiliklerin bulunduğu ticari Şehr-i Nev bölgesini hedef aldığını belirterek, "Patlamanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı. - KABİL