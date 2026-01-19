Haberler

Afganistan'da otelde patlama: Çok sayıda kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Şehr-i Nev bölgesinde bulunan bir otelde meydana gelen patlamada çok sayıda insan hayatını kaybetti ve yaralandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Mateen Qani, ön raporlara göre ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yoğun şekilde korunan Şehr-i Nev bölgesindeki otelde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin öldü ve yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi. Şehrin yoğun şekilde korunan Şehr-i Nev bölgesinde bulunan bir otelde meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Mateen Qani yaptığı açıklamada, "Ön raporlara göre, çok sayıda insan hayatını kaybetti ve yaralandı" dedi.

Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran, saldırının büyük ofis binaları, alışveriş merkezleri ve elçiliklerin bulunduğu ticari Şehr-i Nev bölgesini hedef aldığını belirterek, "Patlamanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti

2. Lig takımına büyük şok! Real Madrid'i elediklerine pişman oldular
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti

2. Lig takımına büyük şok! Real Madrid'i elediklerine pişman oldular
Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Okul arkadaşlarını böyle tehdit etmiş: Babam bir gün kral olacak...
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi