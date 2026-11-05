Joshua Wong ulusal güvenlik yasası kapsamında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Hong Kong'daki hükümet aleyhindeki protestoların önde gelen isimlerinden aktivist Joshua Wong, yabancı ülkelerden Çin ve Hong Kong yönetimine yaptırım uygulanmasını talep etmek ve yabancı güçlerle iş birliği yapmak suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hong Kong'da 2019 yılında düzenlenen ve zaman zaman şiddet olaylarına dönüşen hükümet aleyhindeki protestoların önde gelen isimlerinden aktivist Joshua Wong hakkında açılan davada karar açıklandı. Yabancı ülkelerden Çin ve Hong Kong yönetimine yaptırım uygulanmasını talep etmek ve yabancı güçlerle iş birliği yapmakla suçlanan Wong, Pekin yönetiminin kentteki muhalif hareketleri sınırlandırmak amacıyla 2020'de yürürlüğe koyduğu ulusal güvenlik yasası kapsamında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yüksek Mahkeme Hakimi William Tam, cezayı açıklarken, "Verilen ceza, suçun ağırlığıyla orantılı olmalıdır. Mahkemenin sanığın yabancı güçlerle veya dış unsurlarla iş birliği yaparak ulusal güvenliği tehlikeye atmaya yönelik planına ve başkalarıyla birlikte gerçekleştirdiği eylemlerine toplumun duyduğu nefreti ifade etmesi de gereklidir" ifadelerini kullandı.

"Çin'in çöküşünü veya rejim değişikliğini de hiçbir zaman teşvik etmedim"

Joshua Wong, davanın ceza indirimi talebine ilişkin aşamasında, "Hong Kong'un bağımsızlığını hiçbir zaman savunmadım. Çin'in çöküşünü veya rejim değişikliğini de hiçbir zaman teşvik etmedim. Yabancı kaynaklardan hiçbir zaman fon almadım veya yabancı siyasi danışmanlar tutmak için para harcamadım" ifadelerini kullandı. Demokrasi yanlısı mitingleri düzenlemedeki rolü nedeniyle defalarca gözaltına alınan Wong, o dönemde yasal sınırlar içinde hareket ettiğine inandığını, ancak daha sonra "yanılmış olduğunu" fark ettiğini söyledi.

Wong, Kasım 2020'den bu yana cezaevinde bulunuyordu

Wong, Asya'nın finans merkezini 2019 yılında sarsan protestolar sırasında izinsiz bir hükümet aleyhindeki gösteriyi teşvik etmek ve organize etmek suçlarını kabul ettiği Kasım 2020'den bu yana cezaevinde bulunuyordu. Wong'un gelecek yıl tahliye edilmesi bekleniyordu.

30 yaşındaki Wong, sürgünde yaşayan aktivist Nathan Law ve diğer kişilerle birlikte, yabancı ülkelerden, kuruluşlardan veya Çin dışındaki kişilerden Hong Kong yönetimine karşı yaptırım ya da abluka uygulamalarını ve başka düşmanca faaliyetlerde bulunmalarını istemekle suçlanmıştı. Eylül ayında hakkındaki suçlamayı kabul eden Wong, bununla beraber Hong Kong'un bağımsızlığını hiçbir zaman savunmadığını veya Çin'de rejim değişikliği talep etmediğini belirtmişti.

Hong Kong'un Çin yönetimine yönelik en sert eleştirilerinden birini dile getiren medya patronu Jimmy Lai de şubat ayında, uluslararası tepkilere yol açan tarihi bir davanın ardından yabancı güçlerle iş birliği ve isyana teşvik suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı