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Jet skiden düşen genç kızı jandarma buldu...Dakikalarca hayata döndürmek için uğraştılar

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Bursa'daki İznik Gölü'nde erkek arkadaşıyla jet ski gezintisine çıkan genç kız, deniz aracından düştü. Kısa süre içerisinde jandarma tarafından bulunup denizden çıkarılan 25 yaşındaki kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bursa'da İznik Gölü'nde jet skiyle gezintiye çıkan genç kız, düşerek sulara gömüldü. 25 yaşındaki kızı gören jandarma ekipleri suya atladı. Ekipler sudan çıkardıkları genç kızı hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yapsa da kurtaramadı.

Bursa'nın İznik Gölü'nde serinlemek için gelen Kübra Özdemir, erkek arkadaşıyla birlikte jet skiye binmek istedi. Bindikleri jet skiyle birlikte tur atmaya başlayan gençlerden 25 yaşındaki kız, dengesini kaybederek suya düştü.

Jet skiden düşen genç kızı jandarma buldu...Dakikalarca hayata döndürmek için uğraştılar

Bir anda ne olduğunu anlayamayan erkek arkadaşı durup geri baktığında kız arkadaşını suyun üzerinde göremedi. Ne olduğuna anlam veremeyen genç, durumu sahildeki güvenlik ekiplerine bildirdi. Cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Jet skiden düşen genç kızı jandarma buldu...Dakikalarca hayata döndürmek için uğraştılar

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Özdemir'in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kızı görünce hemen suya atladı. Sudan çıkarılan genç kızı hayata döndürmek için seferber olan ekiplerin mücadelesi kameraya yansıdı. Hastaneye kaldırılan Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İznik Gölü Jandarma Bursa Bursa Acil Durum Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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