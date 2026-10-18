JASAT, Iğdır'da 11 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahısı yakaladı

JASAT, Iğdır'da 11 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahısı yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da JASAT ekiplerince basit yaralama ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermi bulundurma suçlarından aranan şahıs yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 11 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs, tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Iğdır'da JASAT ekiplerince düzenlenen çalışmada, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.P. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Iğdır'da "basit yaralama" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından aranan B.P. isimli şahıs yakalandı. Şahsın, söz konusu suçlardan toplam 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.