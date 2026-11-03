JASAT, Bilecik'te 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahısı yakaladı

JASAT, Bilecik'te 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahısı yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, JASAT ekiplerinin kimlik sorgusu sonrası yakalandı. Ankara Ağır Ceza İlamat Masası kararıyla dolandırıcılık suçundan arandığı belirlenen şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Bilecik'te 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen takipli çalışmalar kapsamında, R. E. isimli şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada şahsın, Ankara Ağır Ceza İlamat Masasının kararıyla kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Bilecik il merkezinde yakalanan şahsın, geçmiş UYAP kayıtlarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan da işlem gördüğü belirlendi.
4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.