Japonya'daki Nanmadol Tayfunu'nda can kaybı 4'e yükseldi

Japonya'da etkisi gösteren Nanmadol Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Japonya'da geçtiğimiz günlerde etkisi gösteren Nanmadol Tayfunu'nda bilanço ağırlaştı. Hiroşima eyaletinde yer alan Hatsukaichi şehrinde kayıp olarak kayıtlara geçen 1 kişinin bölgedeki bir nehir yatağında ölü olarak bulunması ile ölü sayısı 4'e yükseldi.

Fukuoka, Miyazaki, Kagoshima, Kumamoto, Oita, Hiroshima ve Yamaguchi eyaletleri başta olmak üzere ülkenin geniş kesimlerine şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren tayfun nedeniyle en az 122 kişi yaralanmıştı.

HAYATI FELÇ ETMİŞTİ

Japonya'da 5 gün boyunca ülkenin farklı kesimlerinde etki gösteren Nanmadol Tayfunu hayatı olumsuz etkilemiş, şiddetli yağışlar ve rüzgarlar nedeniyle 2 bin 642 uçuş iptal edilmişti. Kyushu, Shikoku ve Chugoku başta olmak üzere birçok bölgede cep telefonu şebekelerinde kesintiler yaşandığı kaydedilirken, ülke genelinde 350 bin hanede geçici elektrik kesintisi yaşanmıştı.

(Burak Ersoy - İHA)