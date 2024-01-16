Japonya'da Yeni Bir Uçak Kazası Meydana Geldi

Japonya'daki New Chitose Havalimanı'nın pistinde kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağı, park halindeki başka bir yolcu uçağına çarptı. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan olmadı.

Japonya'da 2 Ocak'ta Haneda Havalimanı'nda yaşanan ve 5 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının yankıları sürerken, bir uçak kazası daha meydana geldi. Hokkaido eyaletindeki New Chitose Havalimanı'nın pistinde Korean Air'a ait bir uçak, park halindeki Hong Kong merkezli Cathay Pacific'e ait bir yolcu uçağına çarptı. Yerel saatle 17.30'da meydana gelen kaza sırasında Korean Air uçağında 289 yolcu ve mürettebatın olduğu, Cathay Pacific uçağında ise yolcu bulunmadığı öğrenildi. Kazanın ardından yangın ya da patlama meydana gelmezken, ilk belirlemelere göre yaralanan da olmadı. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

New Chitose Havalimanı'ndan bugün yapılması beklenen bazı uçuşlar, bölgede etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle iptal edilmişti.

Uçak kazasında 5 kişi ölmüştü

Japonya, 2 Ocak'ta meydana gelen ve dünya kamuoyunu sarsan uçak kazası ile gündeme gelmişti. New Chitose Havalimanı'ndan Haneda Havalimanı'na gitmekte olan Japon Hava Yolları'na (JAL) ait 516 sefer sayılı Airbus A350 tipi uçak, inişi sırasında Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne (JCG) ait MA-722 tipi uçakla çarpışmıştı. Kazada deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan JCG uçağındaki 5 personelin hayatını kaybettiği açıklanırken, pilot ise ağır yaralanmıştı. Alev topuna dönen JAL uçağındaki 367'si yolcu 12'si mürettebat 379 kişi ise başarılı bir tahliye operasyonu ile kazadan kurtulmuştu.

Kazanın ardından başlatılan soruşturmada JCG uçağının piste giriş izninin olmadığı ortaya çıkmıştı. - TOKYO