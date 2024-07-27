Üye Girişi
Haberler

Japonya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın Yamagata ve Akita eyaletlerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Ayrıca, sel nedeniyle 866 yapının zarar gördüğü belirtildi.

Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürerken, 866 yapının sel nedeniyle zarar gördüğü açıklandı.

Japonya'nın Yamagata ve Akita eyaletlerini vuran şiddetli yağışların bilançosu ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Yamagata eyaletinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bulunan cesedin yardım çağrısına giderken araçları ile birlikte sele kapılan ve kaybolan 2 polis memurundan birine ait olduğu değerlendirilirken, kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Son gelişmeyle birlikte ölü sayısı 2'ye yükseldi, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) de desteğiyle devam ettiği bildirildi.

866 yapı zarar gördü

Yağışların bugün etkisini azaltması ile birlikte felaketin neden olduğu maddi zarar da netleşmeye başladı. Yamagata eyaletinde 750, Akita eyaletinde 116 olmak üzere en az 866 yapının sel nedeniyle zarar gördüğü tespit edilirken, birçok bölgede kısmi su ve elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

Şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemişti

Japonya'nın Yamagata ve Akita eyaletleri Perşembe günü itibarıyla şiddetli mevsimsel yağışların etkisine girmiş, birçok bölgede nehir taşkınları, sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Binlerce kişiye yönelik acil güvenlik uyarısı yayınlanırken, yetkililer riskli bölgelerde yaşayan sakinlere güvenli alanlara taşınma ya da üst katlara çıkma uyarısı yapmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Japonya Uluslararası Güvenlik Doğal Afetler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Netanyahu'yu evinde ağırlayan Trump: Başkan seçilmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar

Netanyahu'yu evinde ağırlayan Trump: Başkan seçilmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar

 Döve döve öldürdüğü arkadaşını kanala attı! Katili, oğluna kullansın diye verdiği cep telefonu yakalattı

Döve döve öldürdüğü arkadaşını kanala attı! Katili, oğluna kullansın diye verdiği cep telefonu yakalattı

 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı

Bakmadan Geçme

27-28 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Sancaktepe, Avcılar, Esenler elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Keçiören, Altındağ, Ayaş elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Ataşehir hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Ataşehir nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Kadıköy hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Kadıköy nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Beykoz hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beykoz nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Küçükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Küçükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Instagram bu hikayeye erişilemiyor hatası! (ÇÖZÜMÜ) Instagram bu hikayeye erişilemiyor ne demek, neden olur? Cihan Çanak bozkurt işareti mi yaptı? UEFA Cihan Çanak'a ceza verecek mi? Rüyada birinin öldüğünü duymak ne anlama gelir?
Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi

Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title