Japonya'da kar kabusu sürüyor: Ölü sayısı 42'ye, yaralı sayısı 444'e yükseldi

Japonya'da 20 Ocak'tan bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 42'ye yükselirken, yaralananların sayısı 444 oldu. Yetkililer, halkı uyarmakta ve güvenlik önlemleri almaya çağırmaktadır.

Yetkililer uyardı

156'sı ağır, 288'i hafif olmak üzere toplam 444 kişinin şiddetli kar yağışı kaynaklı kazalarda yaralandığını açıklayan FDMA, halka kar temizleme çalışmalarını birden fazla kişiyle yapma, yanlarında cep telefonu bulundurma ve çatı gibi yüksek yerlerde güvenlik halatı ve kask kullanma uyarısında bulundu.

Birçok bölgede hava, kara ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanmış, kar temizleme çalışmalarına destek için bazı bölgelere Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli sevk edilmişti. - TOKYO

