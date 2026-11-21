Japonya'da Sakurajima Yanardağı'ndaki patlamada duman 1200 metreye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Japonya'nın güneyindeki Kagoshima eyaletindeki Sakurajima Yanardağı'nda yerel saatle 14.35'te patlama meydana geldi. Minamidake kraterindeki patlamada duman 1200 metreye ulaştı; büyük volkanik kaya parçaları gözlemlenmedi, bu yıl kaydedilen patlama sayısı 35'e ulaştı.
Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana gelen patlamanın ardından oluşan duman, bin 200 metre yüksekliğe ulaştı.
Japonya'nın güneyindeki Kagoshima eyaletinde bulunan Sakurajima Yanardağı'nda yerel saatle 14.35'te patlama meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yayımlanan rapora göre patlam,a yanardağın Minamidake zirve kraterinde gerçekleşti. Patlamanın ardından oluşan duman, kraterden bin 200 metre üzerine ulaştı. Patlama sırasında büyük volkanik kaya parçalarının gözlemlenmediği, Sakurajima Yanardağı'nda bu yıl kaydedilen patlama sayısının 35'e ulaştığı aktarıldı.