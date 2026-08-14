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Japonya'da Sel Felaketi: 8 Ölü, 45 Bin Hane Elektriksiz

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Japonya'nın Chiba eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaklaşık 400 bin kişiye tahliye uyarısı yapılırken, 45 bin hane elektriksiz kaldı. Narita Havalimanı'nda 7 bin kişi mahsur kaldı.

Japonya'nın Chiba eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınlarında en az 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Chiba Valisi Toshihito Kumagai, eyaletin Ağustos ayında görülen ortalama miktarın yaklaşık 3 katı yağış aldığını belirtti.

Japonya'nın doğusunda etkili olan şiddetli yağışlar, sele ve toprak kaymalarına yol açtı. En az 370 yapıda hasar meydana gelirken, 45 bin hane elektriksiz kaldı. Chiba eyaletinde en az 8 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Chiba ve Ibaraki eyaletlerinde yaşayan yaklaşık 400 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

7 bin kişi geceyi havalimanında geçirdi

Şiddetli yağışlar karayolu ve demiryolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Chiba eyaletindeki Narita Havalimanı'ndan çevre bölgelere yapılan tren ve otobüs seferlerinin geçici olarak askıya alınması nedeniyle yaklaşık 7 bin kişi geceyi havalimanında geçirdi. Birçok tren seferinde de gecikme ve aksamalar yaşandı.

"Chiba normalin 3 katı yağış aldı"

Chiba Valisi Toshihito Kumagai yaptığı açıklamada, eyaletin Ağustos ayında görülen ortalama miktarın yaklaşık 3 katı yağış aldığını belirterek, "Önceliğimiz hayatları kurtarmak ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütmek olacak" ifadelerini kullandı. Yaşanan can kayıplarından büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan Kumagai, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları konusunda ilgili kuruluşlarla birlikte çalışacaklarını ifade etti. Bölgede görülen şiddetli yağışların bir süre daha etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirten Kumagai, yerel sakinleri sel baskını ve toprak kayması riskine karşı tetikte olmaya çağırdı.

Rekor yağış

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Chiba'nın 12 saatte 348 mm yağış aldığını, bunun rekor seviye olduğunu belirtti. Ağustos ayında görülen ortalama miktarın yaklaşık 3 katı yağmur yağdığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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