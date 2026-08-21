Haberler

Japonya’da oyun salonunu kundaklayarak 5 kişiyi öldüren saldırgan idam edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya’da 2009 yılında bir oyun salonunu ateşe vererek 5 kişinin ölümüne neden olan ve cinayet ile kundaklama suçlarından ölüm cezasına çarptırılan Sunao Takami, idam edildi.

Japonya'da 2009 yılında bir oyun salonunu ateşe vererek 5 kişinin ölümüne neden olan ve cinayet ile kundaklama suçlarından ölüm cezasına çarptırılan Sunao Takami, idam edildi.

Dünyada idam cezası uygulayan sınırlı sayıdaki gelişmiş ülkeden biri olan Japonya'da bir mahkumun daha cezası infaz edildi. Japonya Adalet Bakanı Hiroshi Hiraguchi, 2009 yılında Osaka'daki bir oyun salonunu ateşe vererek 5 kişinin ölümüne yol açan ve cinayet ile kundaklama suçlarından idama mahkum edilen 58 yaşındaki Sunao Takami'nin cezasının infaz edildiğini açıkladı. Ülkede geçtiğimiz yılın haziran ayından bu yana infaz edilen ilk ölüm cezası, ayrıca Başbakan Sanae Takaichi'nin görev döneminde uygulanan ilk idam olarak kayıtlara geçti.

5 kişinin ölümünden sorumlu

2009 yılında Osaka'daki bir oyun salonunu zeminine benzin dökerek ateşe veren Sunao Takami, 1'i çalışan 4'ü müşteri olmak üzere 5 kişinin ölümüne, 10 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Suçun işlendiği sırada sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı yönündeki savunmayı reddeden mahkeme, 2011 yılında Takami'yi idam cezasına çarptırmıştı. Sanığa verilen ölüm cezası, Japonya Yüksek Mahkemesi'nin temyiz başvurusunu reddetmesi ile 2016 yılında kesinleşmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gram altında 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı

Gram altında 4 ay sonra bir ilk
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın 'yastık altı' Merkez Bankası rezervinden büyük

Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken 'yastık altı' yorumu
Livakovic Mourinho'yu silip attı

Son gelişmelerden sonra anında silip attı
Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler

Yer: İzmir! Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler
Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES'i kullanarak polisi harekete geçirdi

Metrobüsteki rezilliği kaydedildi! Hesabı bir sonraki durakta kesildi
İBB Davası'nda Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı: Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir

İBB Davasında savunma yapan Aziz İhsan Aktaş "Sistemi" tek tek anlattı
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
İBB davasında savunma yapan Adem Kameroğlu: AVM otoparkı için 5 milyon Euro rüşvet istendi

Verdiği rüşvetleri çocukları üzerine yemin ederek anlattı