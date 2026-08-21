Japonya’da oyun salonunu kundaklayarak 5 kişiyi öldüren saldırgan idam edildi

Japonya'da 2009 yılında bir oyun salonunu ateşe vererek 5 kişinin ölümüne neden olan ve cinayet ile kundaklama suçlarından ölüm cezasına çarptırılan Sunao Takami, idam edildi.

Dünyada idam cezası uygulayan sınırlı sayıdaki gelişmiş ülkeden biri olan Japonya'da bir mahkumun daha cezası infaz edildi. Japonya Adalet Bakanı Hiroshi Hiraguchi, 2009 yılında Osaka'daki bir oyun salonunu ateşe vererek 5 kişinin ölümüne yol açan ve cinayet ile kundaklama suçlarından idama mahkum edilen 58 yaşındaki Sunao Takami'nin cezasının infaz edildiğini açıkladı. Ülkede geçtiğimiz yılın haziran ayından bu yana infaz edilen ilk ölüm cezası, ayrıca Başbakan Sanae Takaichi'nin görev döneminde uygulanan ilk idam olarak kayıtlara geçti.

5 kişinin ölümünden sorumlu

2009 yılında Osaka'daki bir oyun salonunu zeminine benzin dökerek ateşe veren Sunao Takami, 1'i çalışan 4'ü müşteri olmak üzere 5 kişinin ölümüne, 10 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Suçun işlendiği sırada sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı yönündeki savunmayı reddeden mahkeme, 2011 yılında Takami'yi idam cezasına çarptırmıştı. Sanığa verilen ölüm cezası, Japonya Yüksek Mahkemesi'nin temyiz başvurusunu reddetmesi ile 2016 yılında kesinleşmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı