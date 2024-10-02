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Japonya'da Miyazaki Havaalanında Patlama: Uçuşlar Askıya Alındı

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Japonya'nın Miyazaki Havaalanında pistte meydana gelen patlama sonucu 7 metre çapında bir çukur oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi, ancak tüm uçuşlar tedbir amacıyla askıya alındı. Soruşturma başlatıldı.

Japonya'da bulunan Miyazaki Havaalanının pistinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Pistte 7 metre çapında ve 1 metre derinliğinde çukur oluşurken, tüm uçuşlar askıya alındı.

Japonya'nın Miyazaki eyaletinde bulunan Miyazaki Havaalanı korkutan bir olaya sahne oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, yerel saatle 08.00 sıralarında pist ve apron arasında bulunan taksi yolu bölümünde patlama meydana geldiği ihbarı yapıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yapılan incelemelerde 7 metre çapında ve 1 metre derinliğinde çukur oluştuğu tespit edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tüm uçuşlar tedbir amacıyla askıya alındı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. Pistte 2. Dünya Savaşı döneminden kalma patlamamış askeri mühimmat bulunma ihtimaline karşılık Saga eyaletinde konuşlu bir Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) bomba imha ekibinin Miyazaki Havaalanına gönderildiği açıklandı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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