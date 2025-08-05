Japonya'da Havai Fişek Festivalinde Yangın: Paniğe Neden Oldu

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Yokohama'da düzenlenen havai fişek festivalinde fırlatma platformlarında çıkan yangın sonucu oluşan kontrolsüz patlamalar izleyiciler arasında panik yarattı. Şans eseri can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Japonya'da düzenlenen bir havai fişek festivalinde fırlatma platformlarında yangın çıkması sonucu kontrolsüz patlamalar meydana geldi. İzleyiciler arasında paniğe neden olan olayda, şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarında bulunan Yokohama şehrinde düzenlenen Minato Mirai Havai Fişek Festivali'nde facianın eşiğinden dönüldü. Havai fişeklerin fırlatıldığı 8 platformun 2'sinde henüz kesin bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, kontrolsüz şekilde meydana gelen bazı patlamalar izleyiciler arasında kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Alevlere teslim olan 2 platformda bulunan 5 işçinin denize atladıktan sonra kurtarıldığı, 1 işçinin bu sırada hafif yaralandığı açıklandı. Şans eseri can kaybı yaşanmazken, etkinlik organizatörleri havai fişek fırlatma sisteminin kontrolden çıktığını doğruladı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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