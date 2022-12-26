Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'da hayatı felç eden kar yağışında bilanço ağırlaşıyor: 17 ölü, 90 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Japonya'da hayatı felç eden kar yağışında bilanço ağırlaşıyor: 17 ölü, 90 yaralı

Japonya'nın farklı kesimlerinde yaklaşık 1 hafta boyunca etki gösteren şiddetli kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye, yaralananların sayısı 90'a yükseldi.

Japonya'nın Niigata, Yamagata ve Aomori eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde yaklaşık 1 hafta süresince etki gösteren şiddetli kar yağışının bilançosu ağırlaştı. Japonya Afet Yönetim Ajansı'ndan edinilen bilgilere göre, kar yağışı, buzlanma ve kar küreme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

20 BİN HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Kazalarda, en az 90 kişinin yaralandığı açıklanırken, Kuzeydoğu Japonya'nın birçok bölgesinde geçtiğimiz hafta sezonluk ortalama kar yağışının 3 katının kayda geçtiği açıklandı. Aksayan tren ve uçak seferlerinin dün itibariyle normale döndüğü bildirilirken, elektrik kesintisi yaşayan yaklaşık 20 bin haneye de dün itibariyle elektrik sağlandığı kaydedildi.

Japonya'da etkili olan şiddetli kar yağışında bilanço ağırlaşıyor: 17 ölü, 90 yaralı

BİR HAFTA BOYUNCA HAYATI FELÇ ETTİ

Japonya'da geçtiğimiz hafta süresince etki gösteren şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkilemiş, hava, kara ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanmıştı. Birçok bölgede elektrik kesintisi meydana gelirken, olumsuz hava koşullarının tedarik zincirlerinde gecikmelere neden olduğu kamuoyuna yansımıştı.

Japonya'da etkili olan şiddetli kar yağışında bilanço ağırlaşıyor: 17 ölü, 90 yaralı

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Japonya 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title