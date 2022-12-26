Japonya'da hayatı felç eden kar yağışında bilanço ağırlaşıyor: 17 ölü, 90 yaralı

Japonya'nın Niigata, Yamagata ve Aomori eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde yaklaşık 1 hafta süresince etki gösteren şiddetli kar yağışının bilançosu ağırlaştı. Japonya Afet Yönetim Ajansı'ndan edinilen bilgilere göre, kar yağışı, buzlanma ve kar küreme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

20 BİN HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Kazalarda, en az 90 kişinin yaralandığı açıklanırken, Kuzeydoğu Japonya'nın birçok bölgesinde geçtiğimiz hafta sezonluk ortalama kar yağışının 3 katının kayda geçtiği açıklandı. Aksayan tren ve uçak seferlerinin dün itibariyle normale döndüğü bildirilirken, elektrik kesintisi yaşayan yaklaşık 20 bin haneye de dün itibariyle elektrik sağlandığı kaydedildi.

BİR HAFTA BOYUNCA HAYATI FELÇ ETTİ

Japonya'da geçtiğimiz hafta süresince etki gösteren şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkilemiş, hava, kara ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanmıştı. Birçok bölgede elektrik kesintisi meydana gelirken, olumsuz hava koşullarının tedarik zincirlerinde gecikmelere neden olduğu kamuoyuna yansımıştı.