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Japonya'da Dujuan Tayfunu nedeniyle 1,9 milyon kişiye tahliye uyarısı yapıldı

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Japonya'ya yaklaşan Dujuan Tayfunu nedeniyle birçok bölgede yaklaşık 1,9 milyon kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Tayfun nedeniyle en az 292 uçuş iptal edildi, yaklaşık 52 bin 600 hanede geçici elektrik kesintisi yaşandı.

Japonya'ya yaklaşan Dujuan Tayfunu nedeniyle yaklaşık 1.9 milyon kişiye tahliye uyarısı yapılırken, en az 292 uçuş iptal edildi.

Pasifik Okyanusu üzerinden Japonya'ya yaklaşan Dujuan Tayfunu ülkede hayatı olumsuz etkiledi. İbaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka ve Saitama eyaletleri başta olmak üzere birçok bölgede şiddetli yağışlara ve rüzgarlara yol açan tayfun nedeniyle en az 1 milyon 908 bin 645 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Bazı kesimlerde sel baskınları ve toprak kaymaları meydana geldi. Yaklaşık 52 bin 600 hanede geçici elektrik kesintisi yaşanmasına yol açan Dujuan Tayfunu ulaşım hatlarını da olumsuz etkiledi. Ülke genelinde en az 292 uçuş iptal edilirken, kara ve deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı.

Yarına dek etkisini sürdürecek

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Dujuan Tayfunu'nun yerel saatle 21.00 itibarıyla Chiba eyaletindeki Choshi şehrinin 120 kilometre güneydoğusunda, deniz üzerinde saatte 40 kilometre hızla kuzeydoğuya doğru ilerlediğini açıkladı. Şiddetli yağışların ve rüzgarların yarına dek etkisini sürdüreceğini belirten uzmanlar, sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı tetikte olma uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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