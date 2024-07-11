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Japonya'da deniz simidi ile yüzen Çinli turist akıntıya kapılarak kayboldu

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Japonya'da deniz simidi ile yüzerken akıntıya kapılan Çinli bir turist, 36 saat sonra 80 kilometre uzakta bulunarak kurtarıldı. Turistin sağlık durumu iyi.

Japonya'da deniz simidi ile yüzerken akıntıya kapılarak kaybolan Çinli bir turistin 36 saat sonra 80 kilometre uzakta bulunarak kurtarıldığı açıklandı.

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden (JCG) yapılan açıklamada, pazartesi günü yerel saatle 19.30 sıralarında Shizuoka eyaletindeki Shirahama Ohama plajından denize giren bir kişinin kaybolduğu, ekiplerin havadan ve denizden arama çalışması başlattığı belirtildi. Kaybolan 21 yaşındaki Çinli kadın turistin 36 saat süren arama operasyonunun ardından kaybolduğu noktaya 80 kilometre mesafede, Chiba eyaleti açıklarında halsiz bir şekilde bulunduğu aktarıldı. Helikopterle kurtarılan turistin sıvı kaybı yaşadığı, ancak sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Japonya'daki Çin Büyükelçiliği yaşanan olayın ardından ülkede ikamet eden vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayınlayarak deniz kazalarında karşı dikkatli olma çağrısı yaptı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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